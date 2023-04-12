В Киеве в Верховной раде открыли уникальную выставку спасенных писанок. Фото и видео

В здании Верховной Рады Украины открылась выставка спасенных писанок. Коллекция, которая находилась в разрушенном оккупантами "Добропарке" в Киевской области, расположена во внутреннем дворике парламента.

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Об этом сообщили в пресс-службе ВРУ. Часть уникальных произведений уничтожили военные страны-террориста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Более 800 крупных писанок, почти в рост человека, еще недавно популяризировали украинские традиции нашего народа на Софийской площади, впоследствии стали удивительным украшением ландшафтного "Добропарка", что на Киевщине. Впрочем война и российские оккупанты уничтожили практически треть уникальных произведений. Часть писанок была сожжена, иссечена ракетами или просто уничтожена оккупантами", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в парламенте, спасенная коллекция была частью всеукраинского фестиваля Писанки, стартовавшего в Киеве в 2016 году. Его возродят, а собранные средства пойдут на реставрацию уничтоженного русскими войсками арт-искусства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Пасхальные богослужения в храмах будут проходить онлайн. Храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 и 16 апреля.

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