Военный бункер и заброшенные станции: каким могло быть метро Киева. Фото

В Киеве первая линия метро начала работать в 1960 году, и в первое время состояла всего из пяти станций. Но тем не мене, первый проект столичной подземки датировался еще 1883 годом.

OBOZREVATEL узнал, каким мог быть столичный метрополитен. В частности, существовали проекты строительства настоящего метрополитена в 1916 году, хотя такие идеи уже через два года предлагал гетьман Павел Скоропадский.

К сожалению, ни один из этих вариантов не был реализован в первой половине ХХ века.

Уже позднее, когда киевское метро активно строилось и развивалось, появились станции, которые по разным причинам оказались брошенными на разных этапах своего строительства. Их и сейчас можно увидеть, проезжая по тоннелям столичной подземки.

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Среди них станция "Львовская брама", которая расположена между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской", а также станция "Теличка" – находится между "Славутичем" и "Выдубичами".

Еще одна станция, которая так и осталась в проектах, могла возникнуть возле Дорогожичей – "Герцена". Из-за того, что расположенный рядом завод был закрыт, власти посчитали, что она просто не нужна. Сейчас о ней напоминает выход вентиляционной шахты и техническая платформа.

Еще одной нереализованной идеей оказалось строительство специального командного бункера на станции метро "Арсенальная". Это был бы идеальный объект из-за глубины, на которой она расположенная. Его начали сооружать во времена "Холодной войны", но из-за распада СССР объект заморозили, а потом и вообще забыли.

Стоит отметить, что среди забытых проектов отдельно выделялись эскизы внешнего вида некоторых действующих станций. Это могли стать монументальные сооружения не только с наружи, но и внутри. К сожалению, это все так и осталось на бумаге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что при строительстве станции киевского метрополитена "Арсенальная" замораживали грунт.