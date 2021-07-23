В Киеве при строительстве станции метро "Арсенальная" замораживали грунт. Уникальные фото и видео

Станция метро Святошинско-Броварской линии "Арсенальная" в Киеве является самой глубокой в мире. Во время ее строительства инженеры и рабочие столкнулись с рядом проблем, в том числе из-за грунтовых вод.

OBOZREVATEL узнал, с какими трудностями столкнулись метростроевцы, во время создания этого уникального объекта. Станция открылась для пассажиров 6 ноября 1960 года – ко дню освобождения столицы Украины от нацистов. Станции подобной конструкции часто называют "лондонского" или "английского" типа.

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Уникальным было и строительство купола кассового зала на Арсенальной. Его не возводили на месте, а установили в готовом виде, аккуратно поставив поверх станции. Из-за того, что его вес был внушительным, для установки понадобилось соответствующее оборудование.

Кроме того, уникальным было и строительство промежуточного вестибюля. Из-за большой глубины залегания станции, единственным вариантом было его строительства на поверхности с последующим спуском на нужную глубину. Диаметр конструкции составил 22,6 м, высота - 18,7 м.

Из-за сложных гидрогеологических условий, перед началом работ по контуру вестибюля рабочие пробурили около 400 скважин, через которые проводилась заморозка грунта. У него была колоколообразная форма без дна, созданная из монолитного железобетона.

Нижний край этого "колокола" был создан в виде ножа, который под тяжестью вестибюля врезался в грунт по мере его того, как его извлекали.

Отметим, что раньше в центральном зале станции был барельеф, посвященный восстанию завода Арсенал в 1918 году. В 90-е он разбился и был демонтирован.

"Арсенальная" входит в пятерку первых станций киевского метрополитена, открытых в 1960 году. Кроме нее, в тот день начали работать "Вокзальная", "Университет", "Хрещатик" и "Днепр".

Свое название она получила от расположенного рядом завода "Арсенал".

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