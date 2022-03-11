Владимир Кличко обратился к россиянам: "Вы посеяли ненависть на века"

Украинский боксер Владимир Кличко записал обращение к жителям России, в котором спортсмен подчеркнул – именно РФ является агрессором. Он констатировал, что войска оккупантов бомбят украинские города и убивают детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Его брат подчеркнул, что варварские действия российской армии посеяли ненависть на века (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома! Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века", – подчеркнул брат мэра.

Видео дня

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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