В центре Киева произошел пожар в историческом здании. Фото, видео

В Голосеевском районе Киева в среду, 24 марта, произошел пожар в доме, расположенном на улице Саксаганского, 38.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы, возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Пожару присвоили повышенный уровень опасности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Существует угроза распространения пламени на второй этаж здания. Во время тушения были эвакуированы 10 человек из помещения. Ликвидация пожара продолжается на площади около 200 кв. м. На месте задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщает Telegram-канал "Киев.Трафик", в связи с ликвидацией пожара перекрыто движение по улице Саксаганского (на участке между улицами Антоновича и Владимирской).

Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидировали, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 4 марта 2015 года в этом здании уже был пожар. Тогда во время тушения погибли двое пожарных.

Дом был построен в 19 веке. В 1871 году его расширили одноэтажной деревянной пристройкой, а затем достроили входной тамбур с лестницей на правой стороне уличного фасада. В 1881 году слева в доме был пристроен второй тамбур со входом на первый этаж.

В конце 1990-х годов оба сооружения были капитально отремонтированы. При этом флигель существенно реконструирован с сохранением лицевой фасадной стены и надстройкой пятого и мансардного (в центре) этажей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в частном секторе на Осокорках в Киеве 21 марта произошел серьезный пожар.