В Киеве на Осокорках вспыхнул масштабный пожар на даче. Фото и видео

В частном секторе на Осокорках в Киеве вечером в воскресенье, 21 марта, произошел серьезный пожар.

Как сообщает dtp.kiev.ua, огонь охватил дом по адресу Садовая, 50А. Крыша здания пылала по всей площади, пожар был виден из других районов города.

"В Киеве серьезный пожар в частном секторе Осокорки, скорее всего горит чья-то дача. всегда выполняйте меры противопожарной безопасности и держите на даче хороший огнетушитель, а лучше два", – говорится в сообщении издания в Facebook.

Также были опубликованы фото и видео пожара, на которых виден большой дом, охваченный пламенем.

В то же время на странице сообщества "Осокорки Клуб" в Facebook пользователь Ярослав Андреев рассказал, что пожар "начали гасить достаточно оперативно".

Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 19 марта, в Киеве вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Огонь охватил здание Национального университета строительства и архитектуры. А в понедельник, 15 марта, загорелся ресторан на Подоле. В результате происшествия никто не пострадал.