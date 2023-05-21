В сети рассказали об истории "киевской Венеции", уничтоженной во время Второй мировой войны. Архивные фото

До 1943 года в Киеве существовала собственная "Венеция", которая располагалась на одном из островов посреди Днепра. Предмостная слободка, а именно она, получила такое народное название благодаря частым наводнениям, в результате которых местные жители переселялись на лодки.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни здесь находится Гидропарк.

"Очень немногие из современных киевлян знают что-то о Предмостовой слободке, что это за район города, когда и где она находилась. Этот поселок на острове напротив Лавры, основанный в конце 18 века. Заселяли туда преимущественно рабочих, приписанных к заводу Арсенал. В середине 19 век поселок соединен с правым берегом Цепным (Николаевским) мостом", – рассказал автор поста.

По его словам, в народе слободка называлась не иначе как "Венеция", потому что часто затапливалась по водам Днепра, и жителям приходилось переселяться в лодки. Весной 1943 года слободку сожгли немецкие оккупанты. В 1960-х годах на ее месте построен Гидропарк, через который проходит линия метро и Броварской проспект.

"Именно от той "Венеции" и происходит современное название пролива острова и моста в Гидропарке", – резюмировал автор.

Напомним, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

В Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый капитальный мост через реку Днепр в Киеве – Николаевский цепной – был построен в 1953 году. Переехав по нему с правого берега на левый жители столицы сразу оказывались в Черниговской губернии.

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