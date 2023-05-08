В сети показали, как в середине 20-го века строили одну из самых известных гостиниц Киева. Архивные фото

В самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте, разрушенном во время Второй мировой войны, небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители возводили это здание.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Ее официальное открытие прошло 28 сентября 1961 года.

"1959 год (одно из фото. – Ред.). Строится гостиница "Украина". Реклама на крыше консерватории: "По 3% займу можно выиграть от 400 до 100 000 руб. Покупайте билеты этого займа", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть несколько стадий строительства одной из самых известных гостиниц столицы.

Гостиница "Украина" – 16-этажная четырехзвездочная гостиница на улице Институтской, 4, в городе Киеве. В свое время отель был одним из самых высоких небоскребов на территории современной Украины. В ходе столкновений 18-20 февраля 2014 года здание гостиницы "Украина" использовалось неустановленными лицами для поражения протестующих. Вместе с тем, в гостинице устроили медпункт для оказания помощи раненым. Туда же активисты сносили убитых.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

Контрактовая площадь в Киеве со времен Киевской Руси была известна как место торговли и проведения ярмарок. В 1920-х годах здесь собиралось так много продавцов и покупателей, что мешали работе трамваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1966 году Киев посетил один из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер. С помощью своей камеры он сохранил и передал оттенки жизни столицы Украины и ее жителей в те дни.

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