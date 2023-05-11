В Киеве в начале 1940-х можно было увидеть британский танк времен Первой мировой войны Марк V. Архивные фото

В Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

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Старые фото этого периода были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Ретро Киев". Военную технику столице передали в 1938 году.

"Британский трофейный танк Марк V времен Первой мировой войны в Музейном переулке. Сейчас на этом месте памятник Вячеславу Чорновилу. Фото 1942 года", – говорится в сообщении.

Mk (Mark) V – британский тяжелый танк времен Первой мировой войны. Как и предыдущие британские танки, выпускался в двух модификациях, различавшихся между собой вооружением: "самец" (англ. male) – со смешанным пушечно-пулеметным вооружением и "самка" (англ. female) – с чисто пулеметным вооружением.

В 1938 году в семи городах СССР были выставлены в основном попарно трофейные танки Первой мировой войны как памятники. Часть снятых в 1938 году с вооружения Mark V, распределена среди нескольких украинских городов. Один из них до сих пор можно увидеть в Харькове.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

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