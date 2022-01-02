В сети показали уникальные фото Михайловского собора в Киеве до разрушения в 1930-х годах

Оригинальный Михайловский Златоверхий собор в Киеве был построен в 1108–1113 года, и потом неоднократно перестраивался, и расширялся. В 1930-х года строение было разрушено коммунистами.

На странице сообщества "Старые фотографии Киева" в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные снимки храма, до того, как он был окончательно разрушен. Можно увидеть, что часть крыши храма уже разобрана, а кресты на куполах – демонтированы.

"Снимки сделаны на Михайловском соборе перед сносом, 1930-е годы", – говорится в сообщении.

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Благодаря фото можно увидеть, как более 85 лет назад как выглядел собор, а также часть его отделки.

Михайловский Златоверхий монастырь – действующий православный монастырь в честь Архангела Михаила в Киеве, кафедральный собор Православной церкви Украины.

Оригинальный храм был построен в 1108–1113 годах при правлении внука Ярослава Мудрого киевского князя Святополка Изяславича.

В 1930-х годах был разрушен, а заново отстроен в 1997-1998 годах. Михайловский Златоверхий собор построен из камней и кирпичей-плинфов на известково-мягчаном растворе техникой "мешаной кладки". Был одним из самых больших монастырей Древнего Киева.

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