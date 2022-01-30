В сети показали уникальную панораму Подола в Киеве в 1955 году. Архивное фото

Подол в Киеве является часть исторической местности украинской столицы, так называемым "Нижним городом". В 1955 году еще не существовало мостов, которые соединяли эту историческую местность с левым берегом.

Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фотографии Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, какой была эта локация 67 лет назад.

"Не для смартфонов (фото – Ред.). Панорама Подола, 1955 год", – говорится в сообщении.

На фото можно узнать здание элеватора, Контрактовую площадь, Оболонь, а также на заднем плане виден остров Муромец и местность, где сейчас находится Деснянский район.

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Подол – историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей между Пешеходным мостом через реку Днепр и Заводской улицей.

Название местности происходит от старославянского "подолъ" — низменность, низменная местность. Вместе с Верхним городом (Старым Киевом) и Печерском Подол составляет древнейшую часть города.

Первые поселения — со времен каменного времени (25 — 15 тысяч лет назад, в том числе Кирилловская стоянка, раскопана на современной Кирилловской улице № 59 — 61).

Напомним, в Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

В Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киевский Фуникулер является одной из туристических визиток столицы Украины. В конце 1970-х вход на его перрон выглядел совершенно по-другому, нежели в наши дни.