В сети показали, как выглядел Киев в 1977 году. Архивные фото и видео

В Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

Уникальные фото жизни столицы Украины были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела столица 45 лет назад.

"Год 1977-ой. Киев. Городские хроники", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно узнать улицу Крещатик, на которой тогда прямо на улице продавали мороженное, еще не реставрированные Золотые Ворота, возле которых детвора каталась на качели.

Кроме того, в сети размещены фото здания Национального банка Украины на улице Институтской, Андреевский спуск и одноименную церковь.

Добавим, что на странице сообщества "Всемирный клуб киевлян" в YouTube было опубликовано видео Украинской студии хроникально-документальных с уникальными фильмов кадрами Киева, сделанными в 1977 году (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, можно увидеть здание Офиса президента Украины и улицу Банковую, по которой тогда могли ездить частные автомобили киевлян, а также каким зеленым был наш город 45 лет назад.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1910-х годах в Киеве на улице Крещатик ездили трамваи. А на месте нынешнего Майдана Незалежности стоял дом Городской думы.