В сети показали, как выглядел Киев в 1977 году. Архивные фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Киев в 1977-м году

В Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

Уникальные фото жизни столицы Украины были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела столица 45 лет назад.

"Год 1977-ой. Киев. Городские хроники", – говорится в сообщении.

Золотые ворота.
Видео дня
Продавщицы мороженного на Крещатике.

На опубликованных фото можно узнать улицу Крещатик, на которой тогда прямо на улице продавали мороженное, еще не реставрированные Золотые Ворота, возле которых детвора каталась на качели.

Андреевская церковь.
Андреевский спуск и его жители.

Кроме того, в сети размещены фото здания Национального банка Украины на улице Институтской, Андреевский спуск и одноименную церковь.

Улица Институтская.
Мост метро.

Добавим, что на странице сообщества "Всемирный клуб киевлян" в YouTube было опубликовано видео Украинской студии хроникально-документальных с уникальными фильмов кадрами Киева, сделанными в 1977 году (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Труханов остров в Киеве.
На проспекте Комарова.
Ярославов Вал. Фото В. Фалина.

В частности, можно увидеть здание Офиса президента Украины и улицу Банковую, по которой тогда могли ездить частные автомобили киевлян, а также каким зеленым был наш город 45 лет назад.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1910-х годах в Киеве на улице Крещатик ездили трамваи. А на месте нынешнего Майдана Незалежности стоял дом Городской думы.

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