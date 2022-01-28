В сети показали, как выглядел вход в фуникулер Киева в конце 1970-х годов. Фото

Киевский Фуникулер является одной из туристических визиток столицы Украины. В конце 1970-х вход на его перрон выглядел совершенно по-другому, нежели в наши дни.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно увидеть, как выглядело это место более 40 лет назад.

"1970-е. Именно так в те годы выглядел вход на фуникулёр. Крайне непривычно для нашего времени", – говорится в сообщении.

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Как отметил один из пользователей соцсети, фото было сделано во второй половине 1970-х годов. На снимке можно рассмотреть вход на станцию метро "Почтовая площадь", которую открыли 17 декабря 1976 года.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, которая соединяет исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен на склоне Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций и управляется коммунальным предприятием "Киевпасстранс".

Строился на протяжении 1902-1905 годов, по времени сооружения является вторым фуникулером в Украине после Одесского.

Напомним, в Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

В Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали, как строили мост Метро в Киеве в 1965 году. Архивное фото было сделано за несколько месяцев до его официального открытия.