В сети показали, как выглядела "Киевская Швейцария" в начале 1900-х годов. Уникальные фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Киевская Швейцария на старых снимках

В Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела эта местность почти 120 лет назад.

Репейный яр в Киеве.
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Киев на старых снимках.

"Эту местность называли "Киевской Швейцарией" за живописный пейзаж вокруг. Сейчас это улицы Макаровская и Врубелевский спуск. С 1916 года трамвай начал ходить не регулярно: Первая мировая война, затем Гражданская. В 1932 году линию разобрали", – говорится в сообщении.

Киевская Швейцария.
Вид на Лукьяновку.
Киевляне любили эту местность за красоту.

Автор поста отметил, что любой желающий все еще может пройтись пешком по этому маршруту. Но при этом нужно учитывать, что за почти 120 лет местность сильно изменилась, а тропа завалена деревьями.

Когда-то здесь ездили трамваи.
Коровы на склонах Киевской Швейцарии.
В 1930-х годах трамвайные пути разобрали.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В 1910-х годах в Киеве на улице Крещатик ездили трамваи. А на месте нынешнего Майдана Незалежности стоял дом Городской думы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

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