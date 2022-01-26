В сети показали, как выглядела "Киевская Швейцария" в начале 1900-х годов. Уникальные фото

В Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела эта местность почти 120 лет назад.

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"Эту местность называли "Киевской Швейцарией" за живописный пейзаж вокруг. Сейчас это улицы Макаровская и Врубелевский спуск. С 1916 года трамвай начал ходить не регулярно: Первая мировая война, затем Гражданская. В 1932 году линию разобрали", – говорится в сообщении.

Автор поста отметил, что любой желающий все еще может пройтись пешком по этому маршруту. Но при этом нужно учитывать, что за почти 120 лет местность сильно изменилась, а тропа завалена деревьями.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В 1910-х годах в Киеве на улице Крещатик ездили трамваи. А на месте нынешнего Майдана Незалежности стоял дом Городской думы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.