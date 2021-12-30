В сети показали, как выглядел Майдан Незалежности в 1960-х годах. Уникальные фото

В 1960-х годах на Майдане Незалежности в Киеве росло большое количество деревьев. Движение транспорта осуществлялось не только возле нынешнего Дома профсоюзов, но и возле Главпочтамта.

Уникальные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядело это место около 60 лет назад.

"Площадь Калинина (Майдан Незалежності). 1960-е", – говорится в сообщении.

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На фото можно рассмотреть, что раньше на месте нынешнего купола торгового центра "Глобус" находилась дорожная развязка в виде круга, а сами машины могли выезжать на улицу Крещатик прямо с проулка Тараса Шевченко и улицы Софийской.

На другом снимке представлена другая часть Майдана Незалежности, в частности к отелю "Украина" прямо от улицы Крещатик вела широкая лестница.

Майдан Незалежности – центральная площадь Киева. Расположен между Крещатиком, улицами Бориса Гринченко, Софиевской, Малой Житомирской, Михайловской, Костельной, аллеей Героев Небесной Сотни, улицей Архитектора Городецкого и переулком Тараса Шевченко.

К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, которые вели в Верхний город.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1981 году на Софийскую площадь (тогда Богдана Хмельницкого) приезжали туристические автобусы со всего СССР. Люди прибывали сюда, чтобы своими глазами увидеть древний собор.