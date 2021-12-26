В сети показали, какими были известные места Киева в 1982 году. Уникальные фото

В 1982 году фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве выглядели совершенно по-другому. А Софийская площадь была проездной для автотранспорта.

Снимки был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядела столица 39 лет назад.

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"1982 год, фотоподборка Бориса Минделя", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать любимые места киевлян и жителей столицы. Так, среди прочего здесь есть Софийская площадь, на которой тогда парковались туристические автобусы, а вокруг памятника Богдану Хмельницкому росли деревья.

Кроме того, есть снимки Майдана Незалежности, Крещатика, аэропорта "Борисполь", Верховной рады Украины, Красного корпуса университета Тараса Шевченко, киевскую Венецию, Цирк и площадь Победы.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фуникулер в Киеве был построен в 1905 году и стал вторым на территории бывшей Российской империи (после одесского). В начале ХХ века на склонах возле него не было деревьев.