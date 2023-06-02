В сети показали, как выглядит секретная линия "Метро 2" подземки Киева. Фото

Общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще по одной ветке – секретной, объединяющей остальные три.

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Ее длина достигает трех километров. Фото тайных локаций были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook.

"Красная, синяя, зеленая – три линии киевского метрополитена, известны его пассажирам. Многие предполагают существование какой-то секретной линии для транспортировки правительства в случае бедствия (от ядерного взрыва до взрыва народного гнева), однако это неправда", – рассказал авто поста.

По его словам, для того, чтобы подземка нормально функционировала и перевозила пассажиров, пришлось построить дополнительную ветку метрополитена, предназначенную для служебного использования. Она называется ССВ – служебная связующая ветвь.

"Этот комплекс технических тоннелей используют для перегонки складов между тремя линиями метро. Длина - более трех километров. ССВ соединяет станции метро "Кловская", "Крещатик" и "Майдан Незалежности", доступ туда ограничен", – добавил киевлянин.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще не застроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположены парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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