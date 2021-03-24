В сети показали, как выглядит Киев с самого высокого здания Украины. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
3,5 т.
Снимки сделаны на высоте 168 метров

В сети появились фотографии Киева, которые были сделаны с самого высокого жилого дома Украины.

На снимках, которые разместил на своей странице в Facebook Flipper Igor, можно увидеть разные часть города (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Виды с самого высокого жилого дома в Украине. 168 метров + Днепровские кручи", – написал пользователь сети.

БЦ "Carnegie Center + Tower" – двухсекционный небоскреб в Киеве, который состоит из 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра, которые соединяются 8-этажным "переходом". По состоянию на 2020 год сооружение является самым высоким небоскребом в Украине.

Отметим, в Киеве планируют начать реализацию проекта строительства канатной дороги. Старт возможен уже в 2021 году. Она будет начинаться с Почтовой площади. Первая очередь предусматривает строительство трех станций "Почтовая площадь", "Арка дружбы народов", "Труханов остров" протяженностью 1 км.

Сообщалось, что проект Генерального плана города Киева не предусматривает использование канатной дороги для решения транспортных проблем в столице. Глава Института Генплана Киева Сергей Броневицкий заявил, что данный объект не является общественным транспортом.

Улица Мечникова.
Центр Киева.
Бульвар Тараса Шевченко.
Мариинский парк.
Олимпийский стадион.
Бульвар Леси Украинки.
Троещина.
Киево-Печерская Лавра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коммунальное предприятие КП "Киевпасстранс" объявила тендер, целью которого является приобретение двух новых кабин фуникулера в Киеве.

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