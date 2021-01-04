В Киеве появится канатная дорога с тремя станциями. Проект

В Киеве планируют начать реализацию проекта строительства канатной дороги, старт возможен уже в 2021 году.

Как рассказал "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский, это будет не просто туристический аттракцион, а полноценный элемент городского транспорта столицы.

Канатная дорога будет начинаться с Почтовой площади. Первая очередь предусматривает строительство трех станций "Почтовая площадь", "Арка дружбы народов", "Труханов остров" протяженностью 1 км.

"Почтовая Площадь" своими формами будет похожа на яхту. Она продолжает тему Речного вокзала и со стороны реки подчеркивает историческую функцию площади.

"Арка дружбы народов" – промежуточная, поворотная. Она будет расположена возле смотровой площадки на склоне, рядом с пешеходным мостом.

"Труханов остров" будет выполнен с учетом создания новой главной площади парка.

По словам Миргородского, концепция предусматривает продление канатки до микрорайона Русановка.

"В перспективе будет 8 станций, и ее длина составит более 5 километров. Мы изучили самые сложные направления для пересечения реки Днепр с точки зрения действующего транспорта. Поэтому сделали маршрут таким, чтобы она связала центр Киева не только с труднодоступными Трухановым островом и Гидропарком, но и районом станции метро "Левобережная" и Русановки", – отметил он.

"С помощью нашей канатной дороги мы убиваем нескольких зайцев: запускаем туристов и отдыхающих на Труханов и Гидропарк, а с Русановки и Левобережки забираем людей в самый центр города. Такая канатная дорога в перспективе может стать новым видом транспорта для Киева", – предположил Миргородский.

Ориентировочная пропускная способность канатной дороги – 2400 человек в час. Пассажиров будут перевозить в застекленных кабинах, в каждую сможет поместиться несколько человек.

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