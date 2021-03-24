У мережі показали, як виглядає Київ із найвищої будівлі України. Фото

У мережі з'явилися фотографії Києва, які було зроблено з найвищого житлового будинку України.

На знімках, які розмістив на своїй сторінці у Facebook Flipper Igor, можна побачити різні частина міста (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Краєвиди з найвищого житлового будинку в Україні. 168 метрів + Дніпровські кручі", – написав користувач мережі.

БЦ "Carnegie Center + Tower" – двосекційний хмарочос у Києві, який складається з 47-поверхового житлового комплексу та 18-поверхового офісного центру, які з'єднуються 8-поверховим "переходом". Станом на 2020 рік споруда є найвищим хмарочосом в Україні.

Зазначимо, в Києві планують почати реалізацію проєкту будівництва канатної дороги. Старт можливий уже в 2021 році. Вона буде починатися з Поштової площі. Перша черга передбачає будівництво трьох станцій "Поштова площа", "Арка дружби народів", "Труханів острів" протяжністю 1 км.

Повідомлялося, що проєкт Генерального плану міста Києва не передбачає використання канатної дороги для вирішення транспортних проблем у столиці. Глава Інституту Генплану Києва Сергій Броневицький заявив, що цей об'єкт не є громадським транспортом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що комунальне підприємство КП "Київпастранс" оголосило тендер, метою якого є придбання двох нових кабін фунікулера в Києві.