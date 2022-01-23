В сети показали, как выглядели Крещатик и Майдан Незалежности в Киеве в 1910-х годах. Фото

В 1910-х годах в Киеве на улице Крещатик ездили трамваи. А на месте нынешнего Майдана Незалежности стоял дом Городской думы.

Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, как выглядела эта локация более 110 лет назад.

"Крещатик и городская дума, 1910-е года", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото можно увидеть здания, которые до наших дней не сохранились.

В частности, это дом Городской думы, который можно узнать по высокому шпилю, на котором находилась фигура Архангела Михаила. К сожалению, в 1944 году здание было разобрано – сегодня на этом месте находится Майдан Незалежности.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах. Длина – 1,3 км, направление – с северо-востока на юго-запад.

Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и заканчивается Бессарабской площадью.

Напомним, в 1930-х годах на перекрестке возле Бессарабского рынка в Киеве движение транспорта на улице Крещатик регулировал милиционер. Несмотря на присутствие правоохранителя, пешеходы все равно перебегали улицу прямо перед автомобилями.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Аскольдова могила в Киеве является одной из самых известных исторических местностей столицы. В 1900-х годах здесь еще существовало кладбище, которое закроют в 1919-м, а в 1934-м – разрушат.