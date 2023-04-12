В сети опубликовали уникальную панораму Майдана Незалежности 1939 года, сделанную с редкого ракурса. Фото

В конце 1930 года большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

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Фото того периода было опубликовано на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядела эта локация 84 года назад.

"В фондах Кунсткамеры хранится негатив на гибком носителе. На нем – Майдан Незалежности (тогда площадь Калинина) в 1939 году. Редкий ракурс", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть самую площадь, старый фонтан и двухэтажное здание на месте нынешнего Главпочтамта. Судя по снимку, на переднем месте находится здание, на месте которого в наши дни стоит Дом профсоюзов Украины.

Майдан Незалежности – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

На территории площади в XVIII веке построили каменные крепостные стены и так называемые Печерские ворота, существовавшие до 1833 года. В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Напомним, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны, 19 сентября 1941 Киев был захвачен немецкими войсками. В период оккупации Центральный железнодорожный вокзал города продолжали активно использовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарницкая площадь в Киеве известна своими постоянными пробками в часы пик. Но в середине XX века на месте нынешней автомобильной развязки существовал пустырь и несколько деревьев.

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