В сети показали, как выглядела Владимирская горка в Киеве зимой в 1910-х годах. Историческое фото

Владимирская горка в Киеве получила свое название благодаря памятнику Владимиру Великому. Его установили на склоне западной части этой местности в 1853 году. Уже в начале ХХ века одноименный парк стал любимым местом для прогулки киевлян.

На странице сообщества "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook было опубликовано уникальное архивное фото. На снимке можно увидеть, как выглядела эта локация более 100 лет назад зимой.

"1910-е годы. Киевляне, гуляющие зимой", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть памятник Владимиру Великому на заднем плане, а также часть парка, который находится ближе к нынешней улице Трехсвятительской.

Памятник Владимиру Великому – старейший скульптурный памятник Киева, построенный в 1853 году. Один из символов столицы Украины. Расположен на нижней террасе Владимирской горки. Архитектурная доминанта Днепровых утесов правобережной части Киева.

Еще в первой половине XIX века на территории, где ныне стоит памятник, были виноградники Михайловского Златоверхого монастыря. Позже земля перешла в собственность города.

Скульпторы и архитекторы: Петр Клодт (статуя Владимира), Александр Тон (пьедестал) и Василий Демут-Малиновский (барельефы).

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Андреевская церковь в Киеве была построена в стиле барокко по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли в 1747–1762 годах. После окончания Второй мировой войны было принято решение провести реконструкцию храма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на территории Гидропарка в 1978 году зимой было достаточно снега, чтобы жители столицы могли заниматься активными видами спорта. В частности, кататься на лыжах, в том числе с небольших горок.