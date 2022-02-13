В сети показали, как выглядела "Киевская Венеция" в столице в 1980-х годах. Фото

Урочище Русановка в Киеве когда-то принадлежало киевским монастырям. Сегодня здесь находится жилой массив, а сама местность известна, как "Киевская Венеция".

Старые снимки были опубликованы на странице сообщества "NEW Русанівка" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, как выглядела эта локация более 30 лет назад.

"Реставрированные и колоризированные фото старой Русановки. 1980-е года", – говорится в сообщении.

Видео дня

На фотографиях можно узнать нынешний проспект Соборности, бывшую лодочную станцию, несохранившуюся до наших дней трамвайную линию, а также Русановский канал и его знаменитые фонтаны.

Русановка – историческая местность, жилой массив Киева. По мнению некоторых историков, она получила свое название по фамилии Саввы Русановича, который в XVI веке владел соседними землями.

В 1906 году через Русановский залив был построен одноименный двухпролетный металлический мост, который взорвали во время Второй мировой войны.

В 1961 году в этой местности между Никольской Слободкой и Березняками начались работы по созданию образцового жилмассива.

В частности, на краю Русановского залива был намыт остров, поднимающийся над уровнем воды на 3-5 метров. От левого берега остров был отделен искусственным одноименным проточным обводным каналом.

Напомним, в начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили как "хорошую для здоровья территорию".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий построил здание, известное сегодня как "Дом с химерами". После окончания всех работ было сделано несколько снимков с интерьером резиденции.