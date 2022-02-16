В сети показали, как затопило бульвар Шевченко в Киеве после дождя в 1977 году. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Бульвар Тараса Шевченко в столице
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В июле 1977-го года в Киеве прошел сильнейший дождь. Из-за непогоды бульвар Тараса Шевченко превратился в озеро, а движение общественного транспорта здесь было временно остановлено.

Уникальный снимок опубликовали на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, как выглядела эта локация 45 лет назад.

"Бульвар Тараса Шевченко после ливня в июле 1977 года", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что из-за дождя часть улицы оказалась под водой. На дальнем плане стоят столичные троллейбусы, которые просто не смогли преодолеть водное препятствие.

Видео дня
Бульвар после июльского ливня в 1977-м году.

Единственным, кто решился проехать по бульвару, оказался водитель службы такси на автомобиле ГАЗ.

Бульвар Тараса Шевченко – улица в Шевченковском районе Киева, в местности Афанасийский яр, Новая Застройка. Проходит от Бессарабской площади до площади Победы.

Бульвар как городская улица был проложен в 1830-х годах (не позднее 1834 года). Одновременно с постройкой на соседней Владимирской улице здания Киевского университета.

Посреди была обустроена аллея. Сначала тут посадили каштаны, а впоследствии, с 1840-х годов, тополя, которые и поныне являются визитной карточкой улицы.

Современное фото улицы.

Напомним, в 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий построил здание, известное сегодня как "Дом с химерами". После окончания всех работ было сделано несколько снимков с интерьером резиденции.

Урочище Русановка в Киеве когда-то принадлежало киевским монастырям. Сегодня здесь находится жилой массив, а сама местность известна, как "Киевская Венеция".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1979 году улицы Киева утопали в зелени, а в парке Тараса Шевченко росли розы. Между прочим, в те времена на Софийской площади возле памятника Хмельницкому еще существовала клумба.

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