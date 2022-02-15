В сети показали, как выглядел Киев в конце 1970-х годов. Архивные фото

В 1979 году улицы Киева утопали в зелени, а в парке Тараса Шевченко росли розы. Между прочим, в те времена на Софийской площади возле памятника Хмельницкому еще существовала клумба.

Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, как выглядела наш город 43 года назад.

"Год 1979-ой. Киев. Городские хроники", – говорится в сообщении.

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На опубликованных снимках можно узнать Театр оперы, улицу Городецкого, памятник Богдану Хмельницкого. Также на фото запечатлены Киево-Печерская лавра, Борщаговка, станция метро "Днепр" и улица Олеся Гончара.

Стоит отметить, что на одном из снимков можно увидеть какие кусты роз раньше росли в парке Тараса Шевченко.

Напомним, в начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили как "хорошую для здоровья территорию".

В 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий построил здание, известное сегодня как "Дом с химерами". После окончания всех работ было сделано несколько снимков с интерьером резиденции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что урочище Русановка в Киеве когда-то принадлежало киевским монастырям. Сегодня здесь находится жилой массив, а сама местность известна, как "Киевская Венеция".