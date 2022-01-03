В сети показали, как выглядела улица Большая Житомирская в Киеве в начале 20-го века. Старинная открытка

Большая Житомирская – одна из древнейших улиц Киева. Возникла ещё в XI веке во времена Киевской Руси на дороге в Житомир. В 1923-1941 и 1943-1944 годах была переименована в Горовица, а историческое название вернули в 1944 году.

На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook было опубликована открыта с видом этой улицы. До сегодняшних дней на ней сохранились уникальные исторические здания.

"Большая Житомирская на открытке начала 20-го века", – говорится в сообщении.

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Как отметила пользователь Татьяна Прищепа, на фото можно увидеть место, где в начале 20-го века построят известный Дом с горгульей.

"На фото есть угловой дом N8/14 (построен в 1910 году). Дом N8б (где вход с навесом) построен в 1904 г. Между этими домами в 1912 году будет построен Дом с горгульей (N8а)", – уточнила Прищепа.

Большая Житомирская – улица в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Проходит от Михайловской площади до Львовской площади.

Пересекала Старый город, простираясь от Софийских (Батыевых) ворот до Львовских ворот. В XV-XVIII веках вместе с современной улицей Сечевых Стрельцов называлась Львовская. На плане города 1803 года, составленном архитектором Андреем Меленским, также указана под этим названием

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.