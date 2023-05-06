В сети показали, каким увидел Киев в 1966 году один из самых выдающихся фотографов Швеции. Фото

В 1966 году Киев посетил один из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер. С помощью своей камеры он сохранил и передал оттенки жизни столицы Украины и ее жителей в те дни.

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Старые фото того периода были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно посмотреть, каким был город 57 лет назад.

"Киев. Таким увидел город и людей шведский фотограф Георг Одднер: "Есть в реальности элемент поэтичности, его я хочу уловить". 1966 год", – говорится в сообщении.

Георг Одднер (17 октября 1923 – 7 октября 2007) – один из величайших фотографов Швеции ХХ века.

Он работал джазовым музыкантом и изучал рекламу в 1940-х годах, когда он впервые познакомился с фотографией через Джона Мелина, арт-директора Svenska Telegrambyrån в Мальме, крупнейшего рекламного агентства в Скандинавии. С этого времени Одднер начал работать на различных рекламных работах, включая промышленность, архитектуру и одежду.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Контрактовая площадь в Киеве со времен Киевской Руси была известна как место торговли и проведения ярмарок. В 1920-х годах здесь собиралось так много продавцов и покупателей, что мешали работе трамваев.

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