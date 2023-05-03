Украинский броневик и Крещатик: в сети опубликовали уникальные снимки Киева в 1918 году. Фото

В 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как жила столица больше 100 лет назад.

"Весна 1918 года. Киев. Украинский броневик в городе", – говорится в подписи к уникальному фото.

Кроме того, фотографы сохранили для нас виды главной улицы украинской столицы – Крещатика, а также Киево-Печерской лавры.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Контрактовая площадь в Киеве со времен Киевской Руси была известна как место торговли и проведения ярмарок. В 1920-х годах здесь собиралось так много продавцов и покупателей, что мешали работе трамваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970-х годах Контрактовая площадь, точнее ее часть, на пересечении с улицей Сагайдачного, была проездной. В те дни вместо кафе и ресторанов в доме по номеру 41б находился гастроном.

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