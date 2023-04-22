В сети показали, как выглядела нынешняя фабрика "Рошен" в Киеве в 1874 году. Уникальное фото

В столице на Демеевке в ХІХ веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства которое в наши дни известно, как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

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Уникальное фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Тогда эта локация была пригородом столицы Украины.

"1874 год. Вид на сахарный завод на Демеевке (в настоящее время Рошен). Вдали видны незастроенные окрестности Лыбидской", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в 1886 году на хуторе Демеевка, тогдашнем пригороде Киева, недалеко от Демеевского сахарорафинадного завода, купцом Валентином Ефимовым была основана "Демеевская паровая фабрика шоколада и конфет".

Сначала производством занимались 200 рабочих в небольшом помещении, работали по 10 часов в день. Объем производства достигал около 200 тонн в год и постепенно рос. Фабрика производила шоколад, драже, конфеты, карамель, мармелад, пастилу, варенье, пряники, чайное печенье и другие сладости. Сегодня здесь находится и работает Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во второй половине 1970-х годов построили несколько автозаправочных станций нового типа. По их необычному виду столичные автовладельцы назвали их "японскими" или АЗС-НЛО.

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