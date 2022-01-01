В сети показали, как выглядела Европейская площадь в Киеве зимой в 1958 году. Фото

В Киеве в 1958 году на Европейской площади (тогда Сталина) еще ездили трамваи. Зима тогда была снежной и морозной.

Уникальная фотография была опубликована на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимке можно увидеть, как выглядело это место 64 года назад.

"Площадь Сталина (нынешняя Европейская). 1958 год", – говорится в сообщении.

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На опубликованном снимке можно увидеть часть Европейской площади и трамваи, которые, судя по всему, приехали со стороны Владимирского спуска.

Как отметил пользователь соцсети Вячеслав Настецкий, на фото также изображен советский четырёхосный трамвайный вагон ЛМ-57, который производили на заводе ВАРЗ с 1957 по 1968 год.

"Первый выпущенный вагон получил ампирную хромированную эмблему ВАРЗа и также хромированные молдинги. Последующие серийные вагоны были оформлены более скромно, но тем не менее получили у трамвайщиков неофициальное прозвище "Стиляга", – уточнил Настецкий.

Европейская площадь – площадь в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Расположена между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и улицей Михаила Грушевского.

Местность, где расположена площадь, в XVII веке называлась Евсейковой долиной.

С XIX века это место известно под названием Конная площадь, поскольку здесь устраивались конные ярмарки. Собственно площадь сформировалась здесь в начале XIX века у дороги, соединяющей Подол и Печерск.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.