В сети показали, как выглядела Андреевская церковь и спуск в Киеве в 1860-х годах. Фото

Андреевская церковь без преувеличения является одним из известнейших храмов Киева. В 1860-х годах неизвестный фотолюбитель снял это здание и одноименный спуск со стороны Подола.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация около 160 лет назад.

"Церковь Андрея Первозванного (Андреевская. – Ред.) из Подола. Период создания: 1860-е годы", – говорится в сообщении.

Андреевская церковь – православный храм в честь Святого Андрея в стиле барокко, памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве. Он был построен по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли. Входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Труханов остров в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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