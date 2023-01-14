В сети показали, как выглядел ''Мост влюбленных'' в Киеве в 1927 году. Фото

Парковый мост в Киеве находится в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Группа 1900-1999 года. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким было это сооружение около 100 лет назад.

"1927 год. Парковый мост", – говорится в сообщении.

Парковый мост – пешеходный мостик в Киеве, перекинутый через Петровскую аллею, соединяющую Городской сад и Крещатый парк. Сооружен по проекту Евгения Патона и был открыт 22 ноября 1910 года.

Один из первых разборных металлических мостов страны. Среди киевлян распространено еще несколько названий этого моста: "Мост влюбленных", "Мост любви", "Чертов мостик" или "Малый мост Патона".

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время, некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

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