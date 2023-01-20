В сети показали, как в 1950-х годах киевляне переправлялись отдыхать на столичный остров Труханов. Фото

Труханов остров в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

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Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какова была киевская набережная около 70 лет назад.

"1950-е. До постройки моста на Труханов остров киевляне туда ездили таким паромом, который в народе называли "лапоть", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованному фото, можно предположить, что один причалов переправы находился у подземного перехода на Набережном шоссе, ведущем от памятника Магдебургскому праву.

Парковый мост – пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Сооружен в 1956-1957 годах.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

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