В сети показали, как выглядел разрушенный коммунистами Крещатик в Киеве в 1943 году. Фото

В Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб Коренного Киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каков был центр города 80 лет назад.

"Крещатик, 1943 год", – говорится в сообщении.

Крещатик – улица Киева расположена в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка, а ее длина составляет – 1,3 км. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и оканчивается Бессарабской площадью.

24 сентября 1941 г. начались взрывы зданий в центре города, которые заменяли сотрудники НКВД. Первым было подорвано здание магазина "Детский Мир" на пересечении Крещатика и Прорезной улицы. Почти одновременно сдетонировали мины, заложенные чекистами в соседних постройках. Впоследствии дом за домом был взорван весь Крещатик и кварталы близлежащих улиц.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, остров Труханов в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

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