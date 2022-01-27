В сети показали, как строили мост Метро в Киеве в 1965 году. Архивное фото

Мост Метро в Киеве был открыт для движения 5 ноября 1965 года. Он связал левый берег столицы с правым линией метрополитена.

Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. На снимке можно увидеть, как выглядел этот путепровод 57 лет назад.

"Ничего загадочного – просто прошлое! Строительство моста Метро завершается! Лето 1965 года (Автор фото Кудельский Л.А.)", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что в то лето один из пролетов моста еще не был закончен. Но тем не менее, уже работала станция метрополитена "Днепр", которая до ноября 1965 года была конечной.

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После открытия моста конечной станцией на левом берегу столицы до 1968 года была "Дарница".

Мост Метро – один из мостов через реку Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам).

Путепровод был построен несколько севернее моста Евгении Бош, разрушенного во время Второй мировой войны.

Напомним, в 1910-х годах в Киеве на улице Крещатик ездили трамваи. А на месте нынешнего Майдана Незалежности стоял дом Городской думы.

В Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".