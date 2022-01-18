В сети показали, как выглядел центр Киева в 1959 году с высоты птичьего полета. Фото

В 1959 году в центре Киева самым высоким зданием был жилой дом, расположенный по улице Крещатик, 25. В нем находились кинотеатр и самый большой, на тот момент, магазин готовой одежды.

Уникальный снимок, сделанный с высоты птичьего полета, был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, как выглядела эта местность 63 года назад.

"Панорама центральной части города", – говорится в сообщении.

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На фото можно увидеть улицу Крещатик, часть исторической местности "Липки", Центральный универмаг, Октябрьский дворец, а также здание Кабинета министров Украины.

Как отметил пользователь соцсети Александр Иванов, снимок был сделан в 1959 году.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В начале 1900-х на улице Владимирской в Киеве ездили трамваи. Но при этом жители и гости города продолжали пользоваться гужевым (конным) транспортом.

В 1930-х годах на перекрестке возле Бессарабского рынка в Киеве движение транспорта на улице Крещатик регулировал милиционер. Несмотря на присутствие правоохранителя, пешеходы все равно перебегали улицу прямо перед автомобилями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1970-х годах возле здания Национальной филармонии Украины в Киеве работало колесо обозрения. При этом рядом, на Владимирском спуске, еще ездили трамваи.