В сети показали, как выглядел Михайловский монастырь в Киеве перед сносом в 1937 году. Фото

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве был назван в честь Архангела Михаила. 14 августа 1937 года он был взорван по решению советской власти.

Уникальное фото аутентичного собора было опубликовано на странице сообщества "Старые фотографии Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, каким было это строение 85 лет назад.

"Михайловский монастырь перед сносом", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что купола храма уже фактически демонтированы, а само строение находится в плохом состоянии.

Видео дня

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь – действующий православный монастырь в честь Архангела Михаила в Киеве, кафедральный собор Православной церкви Украины (ПЦУ).

Оригинальный храм был построен в 1108–1113 годах во времена правления внука Ярослава Мудрого киевского князя Святополка Изяславича.

Крестово-купольный шестистолбный храм с тремя навами и одним позолоченным куполом. В начале XX века храм – семикупольный. В 1930-х годах был разрушен, а восстановлен в 1997-1998 годах.

Напомним, в Киеве в 1977 году возле Золотых ворот можно было покататься на карусели. А в домах на Андреевском спуске еще жили люди, которые любили в теплые дни сидеть на улице перед подъездом.

В Киеве рядом с Подольским спуском, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, в 1904 году существовала трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейного яра, который за живописный пейзаж называли "Киевской Швейцарией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киевский Фуникулер является одной из туристических визиток столицы Украины. В конце 1970-х вход на его перрон выглядел совершенно по-другому, нежели в наши дни.