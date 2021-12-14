В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в начале 1900-х годов. Архивные фото

В Киеве на Софийской площади стоят здания, которые были здесь в начале ХХ века. В частности, строение, в котором сейчас находятся суд, управление полиции столицы и области, сохранилось почти в таком же виде.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как выглядела эта местность около 120 лет назад.

"Софийская площадь зимой, начало ХХ века", – говорится в сообщении.

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На фото можно увидеть, что к примеру, зданию, в котором сегодня находятся Управления полиции Киева и Киевщины, суд, а также столичные спасатели, достроили еще один этаж.

Кроме того, на заднем плане виден Михайловский золотоверхий собор.

На другом фото виден Софийский собор, снятый выше одноименной площади.

Софийская площадь – одна из старейших площадь Киева, местность Старый Киев. Расположена между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой, Софийской и Рыльским переулком.

В 1036 году Ярослав Мудрый разгромил на месте Софийской площади печенегов. Как площадь образовалась на "поле вне града" после постройки Софийского собора (1036 год) и с того времени известна как Старокиевская площадь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство зданий были двухэтажными. Чуть ли не единственным "высотным" был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.