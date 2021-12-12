В сети показали, как выглядела улица Крещатик в Киеве в начале 1870-х годов. Уникальные фото

В первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство зданий были двухэтажными. Чуть ли не единственным "высотным" был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как выглядела эта местность в позапрошлом веке.

"Крещатик в 1870-74 годах. 2-этажный (позже 4-этажный) дом по центру – место нынешнего ЦУМа (Центральный универмаг Киева)", – говорится в сообщении.

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На опубликованных снимках можно увидеть, как жила главная улица столицы. В частности, ее пешеходная часть была очень узкой. А вдоль дороги, как и сегодня, росли деревья.

Крещатик – улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка, а ее длина составляет – 1,3 км. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и заканчивается Бессарабской площадью.

Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в начале 1980-х годов на набережной в районе Почтовой площади находилось несколько старых зданий и ездил трамвай. Ничего из этого, на сегодняшний день, не сохранилось.