В сети показали, как выглядел известный киевский Сад сирени в ботсаду Гришко в 1950-х годах. Архивное фото

Сад сирени в ботсаду имени Николая Гришко в Киеве в период цветения всегда был любимым местом прогулок и отдыха киевлян и гостей города. Но мало кто знает, что красоту столице подарил украинский ландшафтный архитектор Леонид Рубцов. Фото 1950-х годов этой локации сохранила дочь учёного.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Локацию начали создавать в 1948 году.

"Сад сирени знаком всем киевлянам. Автор проекта мой отец – выдающийся ландшафтный архитектор Леонид Рубцов. Он проектировал также сад магнолий, сад форзиций ("Золотая долина"), сад садовых жасминов, участок шпильковых, березовая роща и Горный сад. На фото – сад сирени, 1950-е. На втором фото – наш дом, где мы жили на территории ботанического сада возле Ионинского монастыря 1948-1960 гг.", – написала дочь ученого Елена Рубцова.

Леонид Иванович Рубцов – украинский ландшафтный архитектор, дендролог и селекционер, бывший заведующий отделом дендрологии и парковедения Национального ботанического сада имени Николая Гришко НАН Украины. Автор проекта и руководитель строительства Сада сирени. Его начали создавать в 1948 году.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Контрактовая площадь в Киеве со времен Киевской Руси была известна как место торговли и проведения ярмарок. В 1920-х годах здесь собиралось так много продавцов и покупателей, что мешали работе трамваев.

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