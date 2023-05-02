В сети показали, как выглядела Киевская контрактовая ярмарка на Подоле в начале 1930-х годов. Архивные фото

Контрактовая площадь в Киеве со времен Киевской Руси была известна как место торговли и проведения ярмарок. В 1920-х годах тут собиралось так много продавцов и покупателей, что они мешали работе трамваев.

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Старое фото того периода было опубликовано в сообществе "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация около 90 лет назад.

"Контрактовая площадь. 1930-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, как популярно было это место в дни проведения ярмарки.

Контрактовая площадь – одна из старейших в Киеве, возникла еще при Киевской Руси. В 1123-1136 годах здесь была возведена церковь Богородицы Пирогощи.

После разрушения Верхнего города монголо-татарами центр Киева переместился в Подол, и Контрактовая площадь стала центральной. В XV веке здесь была возведена ратуша, позже – старинный колодец-фонтан "Самсон". До 1834 года на площади проходили парады вооруженных сил магистрата, киевских ремесленных цехов, так называемого мещанского корпуса, конных подразделений.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970-х годах Контрактовая площадь, точнее ее часть, на пересечении с улицей Сагайдачного, была проездной. В те дни вместо кафе и ресторанов в доме по номеру 41б находился гастроном.

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