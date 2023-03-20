В сети показали, каким увидел центр Киева в 1950-х годах иностранный турист. Уникальные фото

Столица Украины всегда привлекала туристов из разных городов и стран своей зеленью, историческими зданиями и искренностью киевлян. Среди посетивших Киев в 1950-х годах был и иностранец Ниро Вудренс, сделавший много снимков центра города.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была столица около 70 лет назад.

"1950-е. Майдан и Крещатик глазами туриста Ниро Вудренса", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованным фото можно узнать, что раньше на Майдане Незалежности были большие клумбы с цветами, как и у входа в Пассаж. А например от Монумента Независимости до отеля "Украина" вела лестница.

Напомним, в Киеве на набережной почти в течение столетия размещалась уникальная система городских укреплений в виде небольшого замка – Подольские ворота. Через них даже ездил трамвай, а размещались они возле нынешнего Зеленого театра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

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