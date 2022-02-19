В сети показали, как Днепр затапливал левый берег Киева в конце 1950-х годов. Фото

В конце 1950-х годов левый берег Киева каждую весну страдал от подтоплений. При этом Труханов остров уходил под воду почти полностью.

Уникальные снимки из архива семьи Мурашовых были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как как Днепр выходил из берегов более 60 лет назад.

"Киев в конце 50-х годов. Обратите внимание на левый берег Днепра. Ни одного дома. Фото предоставила Наталья Ларионова", – говорится в сообщении.

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На фото можно увидеть, как левый берег Киева, в частности острова на реке Днепр, заливало водой. На одном из снимков видна местность, где расположено село Троещина.

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