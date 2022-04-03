В освобожденном от оккупантов Ирпене украинский военный сыграл на пианино. Видео

В Ирпене Киевской области боец Вооруженных сил Украины нашел на входе в одно из зданий пианино. Украинский воин сыграл на музыкальном инструменте, тем самым показав, что жизнь возвращается в освобожденный от оккупантов город.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В городе проводится зачистка и разминирование улиц (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Боец ВСУ играет на пианино в освобождённом Ирпене", – говорится в сообщении.

На видеозаписи можно увидеть, что музыкальный инструмент стоит в дверном проеме на первом этаже одного из зданий города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченные российскими оккупантами.

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