ВСУ восстановили контроль над рядом населенных пунктов Киевщины

В Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Для обеспечения отхода своих подразделений противник минирует местность и объекты инфраструктуры, а также применяет артиллерию.

"На Полесском направлении противник наступательных действий не производил. Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности", – рассказали в штабе.

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В пресс-службе уточнили, что подразделения ВСУ восстановили контроль над следующими населенными пунктами области: Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на планы взять под контроль Киевскую область и дороги на западном направлении, российские оккупанты переоценили свои возможности. ВСУ отбрасывают подразделения врага и освобождают украинскую землю от врага.

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