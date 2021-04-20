В одном из районов Киева зацвели сакуры. Видео

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховного Рады зацвела самая длинная аллея сакур в Украине.

Как сообщает телеканал Киев, она занесена в Национальный реестр рекордов Украины и ее протяжность составляет 1402 метров и 25 сантиметров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Аутумналис Розеа – сорт, который первым зацветает на бульваре Верховной Рады. В прошлом году, на момент объявления рекорда, было высажено 268 сакур. Сейчас на аллее высажено более 300 деревьев. В конце бульвара – сакуры другого сорта. Где-то за две недели у нас будут цвести уже все сакуры на аллее", – рассказала пресс-секретарь КП Днепровского района Анна Котова.

Отметим, что в Киеве зацвели абрикосы. А в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина зацвели магнолии.

Добавим, что в Подольском районе Киева, на углу улиц Спасская и Волошская, местные жители обустроили место для выгула собак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.