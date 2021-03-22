В Киеве начали строительство нового моста на Оболони. Фото

В Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Работы по сооружению новой достопримечательности столицы начались еще в конце 2020 года. Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк "Наталка" с островом "Оболонский".

Примечательно, что строительство нового пешеходного моста идет также в выходные дни. К месту работ уже завезли большое количество специальной техники – краны, буровые машины, самосвалы.

Место работ, со стороны парка "Наталка" обставлено забором с визуализациями будущего моста.

Сейчас в работах по возведению конструкции моста задействованы несколько десятков человек.

Новый мост будет стоять на четырех опорах, а его ширина составит 4 метра. Кроме того, для безопасности отдыхающих здесь обустроят камеры видеонаблюдения. Также по ночам "волна" будет оригинально подсвечиваться.

Отметим, что мост-волну спроектировал украинский архитектор Андрей Миргородский, который уже имел опыт проектировки подобных конструкций. Именно его авторству принадлежит "мост Кличко" на Владимирской горке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 2021 год в Киеве обещает быть "щедрым" на новые инфраструктурные объекты. В столице должны открыть две станции метро в направлении Виноградаря, открыть автоосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу, а также построить много велодорожек.