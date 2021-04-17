В Киеве зацвели абрикосы и начали распускаться листья на деревьях. Фото
После долгой зимы и прохладного старта весны, в городе наконец-то начала просыпаться природа.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.
С 12 апреля в городе установилась относительно теплая погода с периодическими дождями, что способствовало бурному пробуждению природы.
Так, в столице уже зацвели абрикосы, хотя в 2020 году это произошло на неделю раньше, а на деревьях начали распускаться листья.
На кленах уже зацвели зонтики, не отстают и каштаны – некоторые уже пустили листья, а сами деревья-символы столицы зацветут уже в мае.
Также березы уже пустили свой сок. Отметим, что некоторые киевляне добывают полезный напиток из этого дерева в парке "Нивки".
После дождей газоны города покрылись густой зеленой травой и одуванчиками. Потеплело настолько, что на некоторых клумбах вот-вот, раньше обычного, распустятся розы. Одним словом вот она – настоящая весна!
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина зацвели магнолии. Они так полюбились киевлянам и гостям города, что они приходят сюда делать яркие селфи даже в период жесткого локдауна.