В Киеве зацвели абрикосы и начали распускаться листья на деревьях. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве зацвели абрикосы и начали распускаться листья на деревьях. Фото

После долгой зимы и прохладного старта весны, в городе наконец-то начала просыпаться природа.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

С 12 апреля в городе установилась относительно теплая погода с периодическими дождями, что способствовало бурному пробуждению природы.

Так, в столице уже зацвели абрикосы, хотя в 2020 году это произошло на неделю раньше, а на деревьях начали распускаться листья.

В Киеве зацвели абрикосы и начали распускаться листья на деревьях. Фото

На кленах уже зацвели зонтики, не отстают и каштаны – некоторые уже пустили листья, а сами деревья-символы столицы зацветут уже в мае.

В Киеве зацвели абрикосы и начали распускаться листья на деревьях. Фото

Также березы уже пустили свой сок. Отметим, что некоторые киевляне добывают полезный напиток из этого дерева в парке "Нивки".

После дождей газоны города покрылись густой зеленой травой и одуванчиками. Потеплело настолько, что на некоторых клумбах вот-вот, раньше обычного, распустятся розы. Одним словом вот она – настоящая весна!

В Киеве зацвели абрикосы и начали распускаться листья на деревьях. Фото

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина зацвели магнолии. Они так полюбились киевлянам и гостям города, что они приходят сюда делать яркие селфи даже в период жесткого локдауна.

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