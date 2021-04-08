В Киеве зацвели магнолии. Фото

В Киеве, в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина зацвели магнолии.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

В самом старом ботсаду Киева, возле станции метро "Университет" – настоящая весна. Распустились не только магнолии, но и первоцветы.

Несмотря на строгий локдаун, даже в рабочий день десятки киевлян устраивают под цветущими магнолиями фотосессии.

Активизировались и животные. Корреспондент OBOZREVATEL увидел дерево, по веткам которого прыгало 5 белок. Также из своих нор уже вылезли ежи и кроты.

Отметим, что в среду, 7 апреля, в столице сильно похолодало, местами прошли снегопады.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, очередное похолодание, которое пришло в эти дни в Украину, закончится уже в воскресенье, 11 апреля. Снег сменится дождем, но температура воздуха пойдет вверх. С середины апреля можно ожидать настоящего весеннего тепла, но погода на майские праздники и Пасху вряд ли порадует.